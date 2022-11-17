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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Херсонщина: поліція вже виявила чотири катівні

Херсонщина: поліція вже виявила чотири катівні

Київ • УНН

 • 391405 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Наразі співробітниками Національної поліції на деокупованій території Херсонської області виявлено 11 місць несвободи, серед яких 4 катівні. Про це під час брифінгу повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції України Олексій Сергєєв, передає УНН.

Цитата

«Триває активна робота з документування воєнних злочинів, учинених росіянами під час окупації на території Херсонщини. На сьогодні слідчі вже задокументували 461 таке кримінальне правопорушення, з яких переважна більшість — 436, за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Поліція документує факти створення росіянами місць несвободи. На сьогодні можна говорити про 11 таких місць, у тому числі – 4 катівні. Щодня на деокупованих територіях ми виявляємо тіла наших полеглих співвітчизників. Станом на сьогодні, мова йде про 30 загиблих цивільних, з яких тіла трьох виявлено впродовж вчорашнього дня», – повідомив Сергєєв.

Також поліція документує факти співпраці з ворогом. Вже відпрацюівано майже 100 осіб на причетність до колабораційно-диверсійної діяльності, спрямованої проти України. 13 осіб вже вдалося затримати.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у Харківській області було виявлено 23 катівні.

Українські Національні Новини

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