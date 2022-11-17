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Херсонщина: полиция уже обнаружила четыре застенка

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В настоящее время сотрудниками Национальной полиции на деоккупированной территории Херсонской области обнаружено 11 мест несвободы, среди которых 4 застенка. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Украины Алексей Сергеев, передает УНН.

Цитата

«Идет активная работа по документированию военных преступлений, совершенных россиянами во время оккупации на территории Херсонщины. На сегодня следователи уже задокументировали 461 такое уголовное правонарушение, из которых подавляющее большинство — 436, по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Полиция документирует факты сотворения россиянами мест несвободы. На сегодня можно говорить об 11 таких местах, в том числе – 4 застенках. Каждый день на деоккупированных территориях мы обнаруживаем тела наших павших соотечественников. По состоянию на сегодняшний день, речь идет о 30 погибших гражданских, из которых тела троих обнаружены в течение вчерашнего дня», – сообщил Сергеев.

Также полиция документирует факты сотрудничества с врагом. Уже отработаны почти 100 человек на причастность к коллаборационно-диверсионной деятельности, направленной против Украины. 13 человек уже удалось задержать.

Напомним

Министерство внутренних дел сообщило, что в Харьковской области было обнаружено 23 застенки.

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