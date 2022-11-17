Херсонщина: полиция уже обнаружила четыре застенка

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«Идет активная работа по документированию военных преступлений, совершенных россиянами во время оккупации на территории Херсонщины. На сегодня следователи уже задокументировали 461 такое уголовное правонарушение, из которых подавляющее большинство — 436, по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Полиция документирует факты сотворения россиянами мест несвободы. На сегодня можно говорить об 11 таких местах, в том числе – 4 застенках. Каждый день на деоккупированных территориях мы обнаруживаем тела наших павших соотечественников. По состоянию на сегодняшний день, речь идет о 30 погибших гражданских, из которых тела троих обнаружены в течение вчерашнего дня», – сообщил Сергеев.

Также полиция документирует факты сотрудничества с врагом. Уже отработаны почти 100 человек на причастность к коллаборационно-диверсионной деятельности, направленной против Украины. 13 человек уже удалось задержать.

Напомним

Министерство внутренних дел сообщило, что в Харьковской области было обнаружено 23 застенки.