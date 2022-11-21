В изоляторе в Херсоне оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов - ОВА

Цитата

«В изоляторе временного содержания Херсона российские оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов. Игорь Демьянюк, начальник отдела расследований особо тяжких преступлений ГУ Нацполиции в Херсонской области, показал подвальное помещение, где пытали украинцев», - написал Янушевич.

Детали

Он сообщил, что в этом подвале украинцев избивали, наносили ранения, пытали ударами электрического тока.

«Такая судьба ждала херсонцев, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Еще в изоляторе обнаружили целый склад с награбленной бытовой техникой, которую оккупанты собирались забрать с собой», - отметил Янушевич.

Дополнение

В освобожденном Херсоне обнаружили еще четыре пыточных, где во время оккупации российские войска незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.

17 ноября сообщали, что на деоккупированной территории Херсонской области обнаружили 11 мест несвободы, среди которых 4 пыточных.