В изоляторе в Херсоне оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов в изоляторе временного содержания Херсона. В полиции показали подвальное помещение, где пытали людей. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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«В изоляторе временного содержания Херсона российские оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов. Игорь Демьянюк, начальник отдела расследований особо тяжких преступлений ГУ Нацполиции в Херсонской области, показал подвальное помещение, где пытали украинцев», - написал Янушевич.
Детали
Он сообщил, что в этом подвале украинцев избивали, наносили ранения, пытали ударами электрического тока.
«Такая судьба ждала херсонцев, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Еще в изоляторе обнаружили целый склад с награбленной бытовой техникой, которую оккупанты собирались забрать с собой», - отметил Янушевич.
Дополнение
В освобожденном Херсоне обнаружили еще четыре пыточных, где во время оккупации российские войска незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.
17 ноября сообщали, что на деоккупированной территории Херсонской области обнаружили 11 мест несвободы, среди которых 4 пыточных.