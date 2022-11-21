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В изоляторе в Херсоне оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов - ОВА

В изоляторе в Херсоне оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов - ОВА

Киев • УНН

 • 372461 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов в изоляторе временного содержания Херсона. В полиции показали подвальное помещение, где пытали людей. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

«В изоляторе временного содержания Херсона российские оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов. Игорь Демьянюк, начальник отдела расследований особо тяжких преступлений ГУ Нацполиции в Херсонской области, показал подвальное помещение, где пытали украинцев», - написал Янушевич.

Детали

Он сообщил, что в этом подвале украинцев избивали, наносили ранения, пытали ударами электрического тока.

«Такая судьба ждала херсонцев, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Еще в изоляторе обнаружили целый склад с награбленной бытовой техникой, которую оккупанты собирались забрать с собой», - отметил Янушевич.

Дополнение

В освобожденном Херсоне обнаружили еще четыре пыточных, где во время оккупации российские войска незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.

17 ноября сообщали, что на деоккупированной территории Херсонской области обнаружили 11 мест несвободы, среди которых 4 пыточных.

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