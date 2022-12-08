Жителі Південної Кореї "помолодшають" через відмову від традиційного способу підрахунку віку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Південна Корея ухвалила закони про відмову від традиційного методу підрахунку віку та перехід на міжнародний стандарт, що зробить її громадян "молодшими" на 1 або 2 роки в офіційних документах, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Вважається, що корейцям виповнюється рік при народженні, і щороку 1 січня додається рік. Це вік, який найчастіше згадується у повсякденному житті.
Також існує окрема система віку, з якого дозволено вживати алкоголь та курити.
Однак з початку 1960-х років Південна Корея для медичних та юридичних документів також використала міжнародну норму обчислення з нуля при народженні та додавання року до кожного дня народження.
Заплутаний набір систем зникне, принаймні, в офіційних документах, коли в червні 2023 року набудуть чинності нові закони, які передбачають використання лише міжнародного методу підрахунку віку.
"Перегляд спрямований на скорочення непотрібних соціально-економічних витрат, оскільки правові та соціальні суперечки, а також плутанина зберігаються через різні способи розрахунку віку", - заявив парламенту Ю Сан Бом із правлячої Партії народної влади.