Жители Южной Кореи "помолодеют" из-за отказа от традиционного способа подсчета возраста

Детали

Считается, что корейцам исполняется год при рождении, и каждый год 1 января прибавляется год. Это возраст, который чаще всего упоминается в повседневной жизни.

Также существует отдельная система возраста, с которой разрешено употреблять алкоголь и курить.

Однако с начала 1960-х годов Южная Корея для медицинских и юридических документов также использовала международную норму исчисления с нуля при рождении и добавлении года к каждому дню рождения.

Запутанный набор систем исчезнет, по крайней мере, в официальных документах, когда в июне 2023 вступят в силу новые законы, предусматривающие использование только международного метода подсчета возраста.

"Просмотр направлен на сокращение ненужных социально-экономических расходов, поскольку правовые и социальные споры, а также путаница сохраняются из-за разных способов расчета возраста", - заявил парламенту Ю Сан Бом из правящей Партии народной власти.