Житель Краматорська проведе 15 років за гратами за зґвалтування та катування малолітнього
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. До 15 років ув’язнення засудили жителя Краматорська, який викрав, розбещував та катував 12-річну дитину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“За якісного публічного обвинувачення, яке підтримувала Краматорська місцева прокуратура, чоловіка, обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої особи), ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітнього), ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 301 (розповсюдження відеороликів з порнографічним змістом) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України, засуджено до 15 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що судом встановлено, що 23 серпня 2018 року від мешканки міста Краматорська до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зґвалтував її 12-річного сина.
“З’ясувалось, що напередодні 34-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за майнові злочини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та застосовуючи фізичне насильство, затягнув хлопчика до підвального приміщення власного будинку, де, погрожуючи ножем, змусив його роздягтись і двічі зґвалтував, демонструючи при цьому в присутності малолітнього відеоролики з елементами порнографії. Для утримання дитини у підвалі зловмисник використав мотузку, якою зв’язав хлопчика по ногах и руках, тим самим умисно заподіяв йому сильне фізичне та моральне страждання”, — зазначили у пресслужбі.
Вказано, що тоді дитині вдалось втекти від ґвалтівника додому, де він розповів, що з ним сталось, матері. Увесь час досудового розслідування злочинець перебував у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, у серпні 2018 року суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав чоловіку, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика на Донеччині, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.