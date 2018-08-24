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Підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного хлопчика на Донеччині взято під варту

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав чоловіку, якого підозрюють у у зґвалтуванні 12-річного хлопчика на Донеччині, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, передає УНН.

Підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного хлопчика на Донеччині взято під варту

"Установлено, що 23 серпня до поліції від мешканки міста Краматорськ надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зґвалтував її 12-річного сина. У ході розслідування з’ясувалось, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та застосовуючи фізичне насильство, затягнув побаченого їм на вулиці хлопчика до підвального приміщення власного будинку та надалі вступив з ним у статеві відносини у неприродний спосіб проти його волі. Вранці дитині вдалося втекти від ґвалтівника додому, де він розповів, що з ним сталось, матері", - зазначили на офіційній сторінці прокуратури Донецької області.

Правопорушником виявився 34-річний мешканець Краматорська, неодноразово судимий за майнові злочини. Наразі чоловіка заарештовано. Триває досудове розслідування

Нагадаємо, на Донеччині педофіла засудили до 14 років за зґвалтування дитини.

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