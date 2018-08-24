Подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика в Донецкой области взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал мужчине, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика в Донецкой области, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Установлено, что 23 августа в полицию от жительницы города Краматорск поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее 12-летнего сына. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическое насилие, затащил увиденного им на улице мальчика в подвальное помещение собственного дома и в дальнейшем вступил с ним в половые отношения неестественным способом против его воли. Утром ребенку удалось убежать от насильника домой, где он рассказал, что с ним произошло, матери", - отметили на официальной странице прокуратуры Донецкой области.
Правонарушителем оказался 34-летний житель Краматорска, неоднократно судимый за имущественные преступления. Сейчас мужчина арестован. Продолжается досудебное расследование
Напомним, в Донецкой области педофила приговорили к 14 годам за изнасилование ребенка.