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Житель Краматорска проведет 15 лет за решеткой за изнасилование и пытки малолетнего

Киев • УНН

 • 14411 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. К 15 годам заключения приговорили жителя Краматорска, который похитил, развращал и пытал 12-летнего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Житель Краматорска проведет 15 лет за решеткой за изнасилование и пытки малолетнего

“За качественного публичного обвинения, которое поддерживала Краматорска местная прокуратура, мужчины, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней лица), ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего), ч. 1 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 301 (распространение видеороликов с порнографическим содержанием) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины, приговорен к 15 годам лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что судом установлено, что 23 августа 2018 года от жительницы города Краматорска в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее 12-летнего сына.

“Выяснилось, что накануне 34-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическое насилие, затащил мальчика в подвальное помещение собственного дома, где, угрожая ножом, заставил его раздеться и дважды изнасиловал, демонстрируя при этом в присутствии малолетнего видеоролики с элементами порнографии. Для содержания ребенка в подвале злоумышленник использовал веревку, которой связал мальчика по ногам и рукам, тем самым умышленно причинил ему сильное физическое и моральное страдание”, — отметили в пресс служба.

Указано, что тогда ребенку удалось убежать от насильника домой, где он рассказал, что с ним произошло, матери. Все время досудебного расследования преступник находился в следственном изоляторе.

Напомним, в августе 2018 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал мужчине, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика в Донецкой области, меру пресечения в виде содержания под стражей.

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