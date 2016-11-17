Житель Харківщини з невідомих причин вистрілив у 28-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Правоохоронці на Харківщині затримали чоловіка, який вистрілив у ногу 28-річному хлопцю, мотив свого вчинку зловмисник не пояснив. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Правоохоронці з’ясували, що ввечері 28-річний житель села Дуванки, вийшовши за двір, побачив біля батьківського трактору невідому особу. Коли став підходити ближче, невідомий став тікати. Наздогнавши його, хлопець впізнав 59-річного жителя сусіднього села. В цей час зловмисник вистрілив йому у ногу.
Наразі постраждалий знаходиться у лікарні, стан його здоров’я задовільний.
Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли чоловіка та затримали в порядку ст. 208 КПКУ.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.