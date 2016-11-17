Житель Харьковской области выстрелил в 28-летнего парня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правоохранители в Харьковской области задержали мужчину, который выстрелил в ногу 28-летнему парню, мотив своего поступка злоумышленник не объяснил. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Правоохранители выяснили, что вечером 28-летний житель села Дуванка, выйдя за двор, увидел возле родительского трактора неизвестное лицо. Когда стал подходить ближе, неизвестный стал убегать. Догнав его, парень узнал 59-летнего жителя соседнего села. В это время злоумышленник выстрелил ему в ногу.
Сейчас пострадавший находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли мужчину и задержали в порядке ст. 208 УПК.
Следователями открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.