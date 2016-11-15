Жінці загрожує 10 років ув'язнення за вбивство на Кіровоградщні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Жительці Кіровоградської області загрожує 10 років ув'язнення за вбивство свого чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.
До відділення поліції повідомлення про подію надійшло від жителів населеного пункту, яким жінка розповіла про “страшну знахідку”.
На місці поліцейські виявили 52-річного чоловіка з травмами голови, тіло якого було направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За версією співмешканки потерпілого, за кілька днів до того між цивільним подружжям виникла сварка, внаслідок якої вона пішла жити до сусідів, а коли повернулася, то знайшла чоловіка вже мертвим.
У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що насправді під час конфлікту жінка завдала співмешканцю удару по голові спочатку обухом, а потім дерев’яним топорищем. Знаряддя злочину вилучено, вирішується питання щодо оголошення особі підозри.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.