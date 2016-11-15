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15 марта, 19:03 • 111301 просмотра

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Женщине грозит 10 лет тюрьмы за убийство в Кировоградской области

Женщине грозит 10 лет тюрьмы за убийство в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 6306 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Жительнице Кировоградской области грозит 10 лет тюрьмы за убийство своего мужа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Кировоградской области.

В отделение полиции сообщение о происшествии поступило от жителей населенного пункта, которым женщина рассказала о "страшной находке".

На месте полицейские обнаружили 52-летнего мужчину с травмами головы, тело которого было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По версии сожительницы потерпевшего, за несколько дней до того между гражданскими супругами возникла ссора, в результате которой она ушла жить к соседям, а когда вернулась, то нашла мужчину уже мертвым.

В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что на самом деле во время конфликта женщина нанесла сожителю удар по голове сначала обухом, а затем деревянным топорищем. Орудие преступления изъято, решается вопрос об объявлении подозрения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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