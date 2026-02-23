Жінці, яка влаштувала теракт у Львові, пропонували 2 тис. доларів
Київ • УНН
Жінка, що влаштувала теракт у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська, повідомила про пропозицію 2 тис. доларів від російських кураторів. Вона стверджує, що мала встановити "хлопушку" для залякування, але відмовилася після погроз її матері.
Деталі
"Близько 2 тис. доларів", - заявила жінка, відповідаючи на питання, скільки коштів їй запропонували росіяни за теракт.
Вона зазначила, що за словами російського куратора, вона мала встановити "хлопушку" для "залякування людей, які винні йому гроші".
За її словами, жінка виготовляла "хлопушку" під наглядом куратора, який контролював по відеозв’язку, а коли вона зрозуміла, що щось не так, то вона заявила йому, що не буде займатися підривом.
Вона заявила, що куратор відповів їй, що вони все про неї знають, і знають, де живе її мама.
Нагадаємо
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.
Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.
33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.