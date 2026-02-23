$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 6352 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 6214 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 6684 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 9270 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 10528 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10334 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 11865 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 39173 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 44372 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Жінці, яка влаштувала теракт у Львові, пропонували 2 тис. доларів

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Жінка, що влаштувала теракт у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська, повідомила про пропозицію 2 тис. доларів від російських кураторів. Вона стверджує, що мала встановити "хлопушку" для залякування, але відмовилася після погроз її матері.

Жінці, яка влаштувала теракт у Львові, пропонували 2 тис. доларів

Жінка, яка влаштувала теракт у Львові, внаслідок чого загинула поліцейська, повідомила, що за "завдання" російські куратори їй пропонували 2 тис. доларів, передає УНН

Деталі

"Близько 2 тис. доларів", - заявила жінка, відповідаючи на питання, скільки коштів їй запропонували росіяни за теракт. 

Вона зазначила, що за словами російського куратора, вона мала встановити "хлопушку" для "залякування людей, які винні йому гроші". 

За її словами, жінка виготовляла "хлопушку" під наглядом куратора, який контролював по відеозв’язку, а коли вона зрозуміла, що щось не так, то вона заявила йому, що не буде займатися підривом. 

Вона заявила, що куратор відповів їй, що вони все про неї знають, і знають, де живе її мама. 

Нагадаємо 

У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.

33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.

Павло Башинський

Кримінал