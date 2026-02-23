Жінці, яка влаштувала теракт у Львові, пропонували 2 тис. доларів

Жінка, що влаштувала теракт у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська, повідомила про пропозицію 2 тис. доларів від російських кураторів. Вона стверджує, що мала встановити "хлопушку" для залякування, але відмовилася після погроз її матері.