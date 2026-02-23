Женщине, устроившей теракт во Львове, предлагали 2 тыс. долларов

Женщина, устроившая теракт во Львове, в результате которого погибла полицейская, сообщила, что за «задание» российские кураторы предлагали ей 2 тыс. долларов, передает УНН.

Детали

«Около 2 тыс. долларов», - заявила женщина, отвечая на вопрос, сколько средств ей предложили россияне за теракт.

Она отметила, что, по словам российского куратора, она должна была установить «хлопушку» для «запугивания людей, которые должны ему деньги».

По ее словам, женщина изготавливала «хлопушку» под наблюдением куратора, который контролировал по видеосвязи, а когда она поняла, что что-то не так, то заявила ему, что не будет заниматься подрывом.

Она заявила, что куратор ответил ей, что они все о ней знают, и знают, где живет ее мама.

Напомним

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию «102» поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.

Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.