Жінок пенсійного віку майже у 2 рази більше за чоловіків

Як зазначається, чисельність постійного населення України на 1 січня 2019р. становила 41983,6 тис. осіб (на 1 січня 2018р. – 42216,8 тис. осіб). Із них 29017,9 тис. осіб (69,1%) – міське населення і 12965,7 тис. осіб (30,9%) – сільське населення.



У структурі населення України за статтю 53,7% (22528,3 тис. осіб) складають жінки і 46,3% (19455,3 тис. осіб) – чоловіки.

Згідно повідомлення, найбільше в Україні населення вікової групи 40-44 років – 3,07 млн. осіб обох статей, серед яких 1,5 млн чоловіків і 1,57 млн. жінок.



За даним Держстату, в Україні проживає 7,03 млн. осіб віком від 65 років і старше. Найбільше людей похилого віку у Донецькій (864,612 тис. осіб), Дніпропетровській (543,493тис. осіб), Луганській (455,569 тис. осіб) та Харківській (448,909 тис. осіб) областях, найменше – у Чернівецькій (128,197 тис. осіб) і Волинській (134,162 тис. осіб) областях. Жінок такого віку (4,67 млн осіб) майже у два рази більше, ніж чоловіків (2,36 млн осіб).



Нагадаємо, населення України з початку року скоротилося майже на 100 тисяч осіб.