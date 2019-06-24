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Женщин пенсионного возраста почти в 2 раза больше мужчин

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Женщин в возрасте от 65 лет и старше (4670000 человек) почти в два раза больше, чем мужчин (2360000 человек). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата.

Женщин пенсионного возраста почти в 2 раза больше мужчин

Как отмечается, численность постоянного населения Украины на 1 января 2019 г. составила 41983,6 тыс. человек (на 1 января 2018 г. - 42216,8 тыс. человек). Из них 29017,9 тыс. человек (69,1%) - городское население и 12965,7 тыс. человек (30,9%) - сельское население.

В структуре населения Украины по полу 53,7% (22528,3 тыс. человек) составляют женщины и 46,3% (19455,3 тыс. человек) - мужчины.

Согласно сообщению, всего в Украине население возрастной группы 40-44 лет - 3070000. Человек обоего пола, среди которых 1500000 мужчин и 1570000 женщин.

По данным Госстата, в Украине проживает 7030000. Человек в возрасте от 65 лет и старше. Больше всего людей пожилого возраста в Донецкой (864,612 тыс. человек), Днепропетровской (543,493тис. Человек), Луганской (455,569 тыс. человек) и Харьковской (448,909 тыс. человек) областях, наименьшее - в Черновицкой (128,197 тыс. Человек) и Волынской (134,162 тыс. человек) областях. Женщин такого возраста (4670000 человек) почти в два раза больше, чем мужчин (2360000 человек).

Напомним, население Украины с начала года сократилось почти на 100 000 человек.

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