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Жіноча збірна України із гандболу розпочала підготовку до відбору на ЧС-2017

Жіноча збірна України із гандболу розпочала підготовку до відбору на ЧС-2017

Київ • УНН

 • 6924 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Жіноча збірна Україна під керівництвом нового тренера Бориса Чижова розпочала підготовку до відбірних матчів чемпіонату світу-2017, інформує УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.

Команда розташувалась на олімпійській базі в Конча-Заспі, однак ще не в повному складі. Міжнародна пауза почнеться після матчів єврокубків 20 листопада, тоді ж до збірної України приєднаються всі легіонери.

20 та 21 листопада команда Бориса Чижова проведе матчі Кубка Турчина,що пройдуть в залі “НУФВСУ” (20листопада) та київському “Палаці спорту” (21 листопада). 22 числа команда вирушить до Словаччини на відбірний турнір до чемпіонату світу-2017.

Відзначимо,що кваліфікаційний турнір пройде з 25 по 27 листопада у місті Сала. Суперниками збірної України будуть Словаччина, Греція та Литва. Дві найкращі команди вийдуть до раунду плей-офф.

До вашої уваги увесь список викликаних гандболісток до складу збірної України:

Воротарі: Вікторія Тимошенкова (“Роман”, Румунія), Ірина Яблонська-Бобаль (“Карпати”), Юдіт Балог (“ВАК”, Угорщина), Єлизавета Гілязетдінова (“Галичанка”).

Польові гравці: Вікторія Борщенко (“Ростов-Дон”, Росія), Ірина Глібко (“Роман”, Румунія), Анна Редька (“Гомель”, Білорусь),
Лілія Горільська (“МТК”, Угорщина), Валерія Зоря (“Ардешань”, Туреччина), Ольга Лаюк (“Анкара Єнімахалле”, Туреччина),
Юлія Снопова (“Муратпаша”, Туреччина), Юлія Андрійчук (“Адана Шакірпаша”, Туреччина) Ганна Козаєва (“Адана Шакірпаша”, Туреччина), Ірина Шуцька-Буртеа (“Плоіесті”, Румунія), Вкторія Бельмас (“Заглембє”, Польща), Наталія Стрюкова (“Галичанка”), Наталія Воловник (“Галичанка”), Марина Коновалова (“Галичанка”), Леся Смолінг (“Галичанка”), Мар’яна Маркевич (“Галичанка”), Ольга Передерій (“Ювента”, Словаччина), Євгенія Левченко (“Ювента”, Словаччина).

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