Женская сборная Украины по гандболу начала подготовку к отбору на ЧМ-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Женская сборная Украины под руководством нового тренера Бориса Чижова начала подготовку к отборочным матчам чемпионата мира-2017, информирует УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
Команда расположилась на олимпийской базе в Конча-Заспе, однако еще не в полном составе. Международная пауза начнется после матчей еврокубков 20 ноября, тогда же к сборной Украины присоединятся все легионеры.
20 и 21 ноября команда Бориса Чижова проведет матчи Кубка Турчина, которые пройдут в зале "НУФВСУ" (20 ноября) и киевском "Дворце спорта" (21 ноября). 22 числа команда отправится в Словакию на отборочный турнир к чемпионату мира-2017.
Отметим, что квалификационный турнир пройдет с 25 по 27 ноября в городе Сала. Соперниками сборной Украины будут Словакия, Греция и Литва. Две лучшие команды выйдут в плей-офф.
Вашему вниманию весь список вызванных гандболисток в состав сборной Украины:
Вратари: Виктория Тимошенкова ("Роман", Румыния), Ирина Яблонская-Бобаль ("Карпаты"), Юдит Балог ("ВАК", Венгрия), Елизавета Гилязетдинова ("Галичанка").
Полевые игроки: Виктория Борщенко ("Ростов-Дон", Россия), Ирина Глибко ("Роман", Румыния), Анна Редька ("Гомель", Беларусь), Лилия Горильська ("МТК", Венгрия), Валерия Зоря ("Ардешань", Турция), Ольга Лаюк ("Анкара Енимахалле", Турция), Юлия Снопова ("Кемер", Турция), Юлия Андрейчук ("Адана Шакирпаша", Турция) Анна Козаева ("Адана Шакирпаша", Турция), Ирина Шуцкая-Буртеа ("Плоиести", Румыния), Вктория Бельмас ("Заглембе", польша), Наталья Стрюкова ("Галичанка"), Наталья Воловник ("Галичанка"), Марина Коновалова ("Галичанка"), Леся Смолинг ("Галичанка"), Марьяна Маркевич ("Галичанка"), Ольга Передерий ("Ювента ", Словакия), Евгения Левченко ("Ювента", Словакия).