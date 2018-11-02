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Жінку на Львівщині вкусила змія

Жінку на Львівщині вкусила змія

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Львівській області жінку вкусила змія. Потерпілу доправили до лікарні, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

“...в Сколівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступила жінка, 1981 року народження, жителька сел. Славсько”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, постраждала поступила до медичного закладу із діагнозом “укус змії лівого передпліччя”.

Відзначимо, що цією осені на Львівщині зафіксовано низку випадків укусів змій.

Як повідомляв УНН, у вересні у Львівській області до Бродівської ЦРЛ госпіталізували 16-річного мешканця села Пониковиця у стані середньої важкості. Змія вкусила юнака у праву кисть. 

У жовтні у Львівській області до реанімації через укус змії потрапив киянин.

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