Жінку на Львівщині вкусила змія
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Львівській області жінку вкусила змія. Потерпілу доправили до лікарні, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
“...в Сколівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступила жінка, 1981 року народження, жителька сел. Славсько”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, постраждала поступила до медичного закладу із діагнозом “укус змії лівого передпліччя”.
Відзначимо, що цією осені на Львівщині зафіксовано низку випадків укусів змій.
Як повідомляв УНН, у вересні у Львівській області до Бродівської ЦРЛ госпіталізували 16-річного мешканця села Пониковиця у стані середньої важкості. Змія вкусила юнака у праву кисть.
У жовтні у Львівській області до реанімації через укус змії потрапив киянин.