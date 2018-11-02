Женщину во Львовской области укусила змея
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во Львовской области женщину укусила змея. Пострадавшую доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"... в Сколевскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступила женщина, 1981 года рождения, жительница пос. Славское", - говорится в сообщении.
По информации издания, пострадавшая поступила в медицинское учреждение с диагнозом "укус змеи левого предплечья".
Отметим, что этой осенью во Львовской области зафиксирован ряд случаев укусов змей.
Как сообщал УНН, в сентябре во Львовской области в Бродовскую ЦРБ госпитализирован 16-летний житель села Пониковица в состоянии средней тяжести. Змея укусила юношу в правую кисть.
В октябре во Львовской области в реанимацию из-за укуса змеи попал киевлянин.