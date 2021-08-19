Жереб визначив пари третього раунду Кубку України з футболу

Деталі

Імена своїх суперників на цій стадії турніру дізналися 22 переможці другого попереднього етапу змагань, матчі якого відбулися 17–18 серпня.

Участь у жеребкуванні взяли олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу й Європи з фехтування Ольга Харлан та співголова Комітету національних збірних УАФ, перший віце-президент УАФ, олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко.

Результати жеребкування третього попереднього раунду Кубку України-2021/2022:



“Епіцентр” (Дунаївці) — “Нива” (Тернопіль)



“Буковина” (Чернівці) — “Прикарпаття” (Івано-Франківськ)



“Карпати” (Львів) — “Волинь” (Луцьк)



“ЛНЗ” (Черкаси) — “Олімпік” (Донецьк)



“Оболонь” (Київ) — “Полісся” (Житомир)



“Чернігів” (Чернігів) — “Альянс” (Липова Долина)



“Нікополь” (Нікополь) — “Таврія” (Сімферополь)



“Балкани” (Зоря) — “ВПК-Агро” (Вишневе)



“Скорук” (Томаківка) — “Металіст” (Харків)



“Миколаїв” (Миколаїв) — “Вовчанськ” (Покотилівка)



“Металург” (Запоріжжя) — “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні).



Доповнення

У четвертому раунді (1/16 фіналу) виступатимуть 11 переможців третього попереднього раунду та 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/2022).