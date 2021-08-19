Жереб визначив пари третього раунду Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу розіграшу Кубка України-2021/2022, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Імена своїх суперників на цій стадії турніру дізналися 22 переможці другого попереднього етапу змагань, матчі якого відбулися 17–18 серпня.
Участь у жеребкуванні взяли олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу й Європи з фехтування Ольга Харлан та співголова Комітету національних збірних УАФ, перший віце-президент УАФ, олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко.
Результати жеребкування третього попереднього раунду Кубку України-2021/2022:
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- “Епіцентр” (Дунаївці) — “Нива” (Тернопіль)
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- “Буковина” (Чернівці) — “Прикарпаття” (Івано-Франківськ)
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- “Карпати” (Львів) — “Волинь” (Луцьк)
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- “ЛНЗ” (Черкаси) — “Олімпік” (Донецьк)
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- “Оболонь” (Київ) — “Полісся” (Житомир)
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- “Чернігів” (Чернігів) — “Альянс” (Липова Долина)
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- “Нікополь” (Нікополь) — “Таврія” (Сімферополь)
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- “Балкани” (Зоря) — “ВПК-Агро” (Вишневе)
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- “Скорук” (Томаківка) — “Металіст” (Харків)
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- “Миколаїв” (Миколаїв) — “Вовчанськ” (Покотилівка)
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- “Металург” (Запоріжжя) — “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні).
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Доповнення
У четвертому раунді (1/16 фіналу) виступатимуть 11 переможців третього попереднього раунду та 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/2022).