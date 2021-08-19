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Жребий определил пары третьего раунда Кубка Украины по футболу

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Имена своих соперников на этой стадии турнира узнали 22 победители второго предварительного этапа соревнований, матчи которого состоялись 17-18 августа.

Участие в жеребьевке приняли олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан и сопредседатель Комитета национальных сборных УАФ, первый вице-президент УАФ, олимпийский чемпион Алексей Михайличенко.

Результаты жеребьевки третьего предварительного раунда Кубка Украины-2021/2022:

  • “Эпицентр” (Дунаевцы) — “Нива” (Тернополь)
  • “Буковина” (Черновцы) — “Прикарпатье” (Ивано-Франковск)
  • “Карпаты” (Львов) — “Волынь” (Луцк)
  • “ЛНЗ” (Черкассы) — “Олимпик” (Донецк)
  • “Оболонь” (Киев) — “Полесье” (Житомир)
  • “Чернигов” (Чернигов) — “Альянс” (Липовая Долина)
  • “Никополь” (Никополь) — “Таврия” (Симферополь)
  • “Балканы” (Заря) — “ВПК-Агро” (Вишневое)
  • “Скорук” (Томаковка) — “Металлист” (Харьков)
  • “Николаев” (Николаев) — “Волчанск” (Покотиловка)
  • “Металлург” (Запорожье) — “Горняк-Спорт” (Верхние Плавные).

Дополнение

В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022).

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