Зеркаль: за будь-яку послугу від росіян доведеться платити
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, не вірить у швидкий мир з Росією і вважає, що ціна за нього може виявитися занадто великою. Про це Зеркаль розповіла в інтерв'ю ВВС, передає УНН.
"Я провела стільки раундів переговорів з росіянами. Вони не можуть ось так в мить змінити свій підхід до України. Я не вірю у таке диво. Саме тому я не очікую швидкого миру з Росією", - сказала вона.
Так, за її словам, за будь-яку послугу від росіян "доведеться платити".
"Я боюсь, що ціна буде занадто велика", - зазначила Зеркаль.
На запитання, яку ціну Україна може заплатити за мир з Росією, вона не відповіла, але зазначила, що жоден мирний процес неможливий без відповідальності винних у злочинах.
"Має бути визначено, хто у чому винний, і Росія має нести відповідальність за злочини, які були скоєні на нашій землі", - заявила Зеркаль.
Нагадаємо, 28 листопада Олена Зеркаль написала заяву на звільнення за власним бажанням з посади заступника міністра закордонних справ, адресовану Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку. Цю посаду вона обіймала з серпня 2014 року.