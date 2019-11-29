Зеркаль: за будь-яку послугу від росіян доведеться платити

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, не вірить у швидкий мир з Росією і вважає, що ціна за нього може виявитися занадто великою. Про це Зеркаль розповіла в інтерв'ю ВВС, передає УНН.