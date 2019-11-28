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Зеркаль написала заяву на звільнення

Зеркаль написала заяву на звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Олена Зеркаль написала заяву на звільнення за власним бажанням з посади заступника міністра закордонних справ, адресовану Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку. Відповідний документ Зеркаль оприлюднила у себе в Facebook, передає УНН.

“Прошу звільнити мене з посади заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції за власним бажанням”, — йдеться в тексті заяви.

Також дипломат висловила подяку своїм колегам з міністерства.

“Сьогодні я хочу подякувати всім і кожному, з ким мені довелося працювати ці п’ять незабутніх років. Ви неймовірні і кожен залишив свій унікальний слід в моєму житті! Дякую!! Я йду з посади заступника Міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом і небайдужою людиною. Впевнена, що в нас буде ще багато цікавих проектів і перемог”, — написала вона.

Як повідомляв УНН, ще 14 серпня стало відомо, що заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль планує завершити свою роботу у МЗС, і вважає, що разом із своєю командою виконала завдання, які стояли перед нею.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не володіє інформацією щодо можливої відставки заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль та зазначив, що МЗС та Офіс Президента добре взаємодіють між собою.

Нагадаємо, інформація про неузгодженість діяльності МЗС та Офісу Президента поширилася з приходом на президентський пост Володимира Зеленського, після чого міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що йде у політичну відпустку.

Президент України відразу ж спрямував тодішньому Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

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