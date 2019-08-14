Зеркаль планує завершити роботу в МЗС

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль планує завершити свою роботу у МЗС, і вважає, що разом із своєю командою виконала завдання, які стояли перед нею. Про це вона розповіла в інтерв’ю ВВС News Україна, передає УНН.