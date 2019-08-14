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Зеркаль планує завершити роботу в МЗС

Зеркаль планує завершити роботу в МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль планує завершити свою роботу у МЗС, і вважає, що разом із своєю командою виконала завдання, які стояли перед нею. Про це вона розповіла в інтерв’ю ВВС News Україна, передає УНН.

“Думаю, що я відпрацювала усі свої завдання”, — відповіла Зеркаль на питання журналіста про те, якою вона бачить свою роль у новому уряді.

“Сьогодні виповнюється п’ять років, як мене було призначено на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п’ять років мені разом із колегами вдалося виконати усі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала. Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань у арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі”, — сказала вона.

На питання про те, чи планує вона в подальшому працювати, зокрема, в посольстві, заступниця міністра відповіла, що не зацікавлена залишати країну.

“Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є більш цікавими, ніж робота послом. Тому буду зважати на те, де буду потрібна... або не потрібна”, — зауважила вона.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Володимир Зеленський призначив заступником глави АП заступницю Міністра закордонних справ Олену Зеркаль.

Пізніше стало відомо, що Зеркаль відмовилась від посади заступника голови Адміністрації. Вона пояснила відмову тим, що її ціллю є просування та захист інтересів України — а кар’єрні рішення не мають йти в розріз з власними цінностями та принципами.

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