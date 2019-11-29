Зеркаль: за любую услугу от россиян придется платить

"Я провела столько раундов переговоров с россиянами. Они не могут вот так в момент изменить свой подход к Украине. Я не верю в такое чудо. Именно поэтому я не ожидаю быстрого мира с Россией", - сказала она.

Так, по ее словам, за любую услугу от русских "придется платить".

"Я боюсь, что цена будет слишком велика", - отметила Зеркаль.

На вопрос, какую цену Украина может заплатить за мир с Россией, она не ответила, но отметила, что ни один мирный процесс невозможен без ответственности виновных в преступлениях.

"Должно быть определено, кто в чем виноват, и Россия должна нести ответственность за преступления, которые были совершены на нашей земле", - заявила Зеркаль.

Напомним, 28 ноября Елена Зеркаль написала заявление на увольнение по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел, адресованную премьер-министру Украины Алексею Гончарук. Эту должность она занимала с августа 2014 года.