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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43868 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108949 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100847 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108096 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118586 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147760 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148293 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Зеркаль: за любую услугу от россиян придется платить

Зеркаль: за любую услугу от россиян придется платить

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, не верит в быстрый мир с Россией и считает, что цена за него может оказаться слишком большой. Об этом Зеркаль рассказала в интервью ВВС, передает УНН.

"Я провела столько раундов переговоров с россиянами. Они не могут вот так в момент изменить свой подход к Украине. Я не верю в такое чудо. Именно поэтому я не ожидаю быстрого мира с Россией", - сказала она.

Так, по ее словам, за любую услугу от русских "придется платить".

"Я боюсь, что цена будет слишком велика", - отметила Зеркаль.

На вопрос, какую цену Украина может заплатить за мир с Россией, она не ответила, но отметила, что ни один мирный процесс невозможен без ответственности виновных в преступлениях.

"Должно быть определено, кто в чем виноват, и Россия должна нести ответственность за преступления, которые были совершены на нашей земле", - заявила Зеркаль.

Напомним, 28 ноября Елена Зеркаль написала заявление на увольнение по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел, адресованную премьер-министру Украины Алексею Гончарук. Эту должность она занимала с августа 2014 года.

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