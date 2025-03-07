Землетрус зафіксовано на Тернопільщині: що відомо
Київ • УНН
У Тернопільській області зареєстровано землетрус інтенсивністю 2 бали за координатами 49,56 пн.ш. 25,92 сх.д. Поштовхи можуть відчуватися лише окремими людьми на верхніх поверхах у стані спокою.
У Тернопільській області напередодні зареєстровано землетрус магнітудою 2,6 та інтенсивністю 2 бали, повідомив 7 березня Головний центр спеціального контролю ДКА, пише УНН.
06.03.2025 року о 18:27:34 зареєстрований землетрус у Тернопільській області. Магнітуда – 2,6 (за шкалою Ріхтера), розрахункова інтенсивність в джерелі – 2 бали
Землетруси такої інтенсивності, як зазначається, реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.
На Полтавщині вдруге за місяць стався землетрус16.02.25, 10:11 • 37910 переглядiв