Землетрус зафіксовано на Тернопільщині: що відомо

У Тернопільській області напередодні зареєстровано землетрус магнітудою 2,6 та інтенсивністю 2 бали, повідомив 7 березня Головний центр спеціального контролю ДКА, пише УНН.

06.03.2025 року о 18:27:34 зареєстрований землетрус у Тернопільській області. Магнітуда – 2,6 (за шкалою Ріхтера), розрахункова інтенсивність в джерелі – 2 бали - повідомили у ГЦСК.

Землетруси такої інтенсивності, як зазначається, реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

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