Землетрясение зафиксировано в Тернопольской области: что известно
Киев • УНН
В Тернопольской области зарегистрировано землетрясение интенсивностью 2 балла по координатам 49,56 с.ш. 25,92 в.д. Толчки могут ощущаться только отдельными людьми на верхних этажах в состоянии покоя.
В Тернопольской области накануне зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,6 и интенсивностью 2 балла, сообщил 7 марта Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.
06.03.2025 года в 18:27:34 зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области. Магнитуда – 2,6 (по шкале Рихтера), расчетная интенсивность в источнике – 2 балла
Землетрясения такой интенсивности, как указывается, регистрируются только сейсмическими приборами. Ощущаться могут отдельными людьми, находящимися в состоянии полного спокойствия на верхних этажах многоэтажек.
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