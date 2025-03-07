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Землетрясение зафиксировано в Тернопольской области: что известно

Киев • УНН

 • 19304 просмотра

В Тернопольской области зарегистрировано землетрясение интенсивностью 2 балла по координатам 49,56 с.ш. 25,92 в.д. Толчки могут ощущаться только отдельными людьми на верхних этажах в состоянии покоя.

Землетрясение зафиксировано в Тернопольской области: что известно

В Тернопольской области накануне зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,6 и интенсивностью 2 балла, сообщил 7 марта Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.

06.03.2025 года в 18:27:34 зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области. Магнитуда – 2,6 (по шкале Рихтера), расчетная интенсивность в источнике – 2 балла

- сообщили в ГЦСК.

Землетрясения такой интенсивности, как указывается, регистрируются только сейсмическими приборами. Ощущаться могут отдельными людьми, находящимися в состоянии полного спокойствия на верхних этажах многоэтажек.

На Полтавщине второй раз за месяц произошло землетрясение16.02.25, 10:11 • 37892 просмотра

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