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На Полтавщине второй раз за месяц произошло землетрясение

На Полтавщине второй раз за месяц произошло землетрясение

Киев  •  УНН

 • 8416 просмотра

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В Полтавской области зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1 балла вблизи села Браилки. Это уже второй случай сейсмической активности в регионе в течение месяца.

В Полтавской области второй раз за месяц зафиксировали землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,1 произошли 16 февраля в 00:48:20. Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает УНН

Детали

По информации Главного центра специального контроля, эпицентр землетрясения зафиксировали в районе села Браилки, Полтавского района, Полтавской области.

Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км

- говорится в сообщении.

Отмечается, что по классификации землетрясений, эти толчки относятся к неощутимым, поэтому местные жители их, вероятно, не почувствовали.

Это уже второй случай сейсмической активности в регионе за последний месяц.

Напомним

По данным Главного центра специального контроля, с начала 2025 года в Украине уже зафиксировали несколько землетрясений. Первое произошло 16 января в Днепропетровской области с магнитудой 2,9 балла, второе - 20 января в Черновицкой области с магнитудой 1,3 балла. Последнее до нынешнего - 1 февраля на Полтавщине, где подземные толчки достигли 3,8 балла.

Ранее

19 января в Ялте зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 балла по шкале Рихтера.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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