На Полтавщині вдруге за місяць стався землетрус

У Полтавській області вдруге за місяць зафіксували землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,1 сталися 16 лютого о 00:48:20. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає УНН.

Деталі

За інформацією Головного центру спеціального контролю, епіцентр землетрусу зафіксували в районі села Браїлки, Полтавського району, Полтавської області.

Осередок землетрусу залягав на глибині 2 км - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за класифікацією землетрусів, ці поштовхи належать до невідчутних, тож місцеві мешканці їх, ймовірно, не відчули.

Це вже другий випадок сейсмічної активності в регіоні за останній місяць.

Нагадаємо

За даними Головного центру спеціального контролю, з початку 2025 року в Україні вже зафіксували кілька землетрусів. Перший стався 16 січня у Дніпропетровській області з магнітудою 2,9 бала, другий - 20 січня в Чернівецькій області з магнітудою 1,3 бала. Останній до нинішнього - 1 лютого на Полтавщині, де підземні поштовхи сягнули 3,8 бала.

Раніше

19 січня в Ялті зафіксували землетрус магнітудою 2,8 бала за шкалою Ріхтера.

На Санторіні нові землетруси, які відчули майже по всій Греції