Земельна реформа потрібна, але не така – Івченко про катастрофічні наслідки відкриття ринку землі

Цитата

“Батьківщина” за земельну реформу. Але є великі проблеми: кому ми відриваємо продаж землі? Спекулянтам! Чи будуть люди з колосальними статками мати доступ до землі? Будуть. Чи буде рейдерство? Буде. Чи будуть наші фермери спроможні на участь в аукціонах? Ні. Питання не в тому, як назвали реформу, а в тому, що всередині. А всередині те, що не захищає інвесторів, національного товаровиробника, аграрний сектор, українське село, інфраструктуру", — впевнений народний депутат.

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Усі вказані наслідки є великою проблемою для аграрної сфери, на думку Вадима Івченка, тому земельна реформа повинна бути оцінена Конституційним Судом України на предмет відповідності чинному законодавству та Конституції України.

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Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко раніше пояснив, яким чином Україна може повторити з відкриттям ринку землі негативний досвід Латвії та Литви.