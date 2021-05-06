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Земельна реформа потрібна, але не така – Івченко про катастрофічні наслідки відкриття ринку землі

Київ • УНН

 • 16453 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Член аграрного комітету Верховної Ради, народний депутат від “Батьківщини” Вадим Івченко вважає, що земельна реформа потрібна Україні, але запропонований українською владою формат відкриття ринку земля призведе до катастрофічних наслідків у сільському господарстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Прямий”.

Цитата

“Батьківщина” за земельну реформу. Але є великі проблеми: кому ми відриваємо продаж землі? Спекулянтам! Чи будуть люди з колосальними статками мати доступ до землі? Будуть. Чи буде рейдерство? Буде. Чи будуть наші фермери спроможні на участь в аукціонах? Ні. Питання не в тому, як назвали реформу, а в тому, що всередині. А всередині те, що не захищає інвесторів, національного товаровиробника, аграрний сектор, українське село, інфраструктуру", — впевнений народний депутат.

Деталі

Усі вказані наслідки є великою проблемою для аграрної сфери, на думку Вадима Івченка, тому земельна реформа повинна бути оцінена Конституційним Судом України на предмет відповідності чинному законодавству та Конституції України.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко раніше пояснив, яким чином Україна може повторити з відкриттям ринку землі негативний досвід Латвії та Литви.

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