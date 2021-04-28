Івченко попередив про негативний досвід інших країн, який очікує Україну з відкриттям ринку землі

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"Коли Латвія і Литва (теж пострадянські країни) відкрили ринок землі, у фермерів не було грошей. Зайшли шведи, фіни, фактично ті, хто вкладали кошти та інвестиції, купили цю землю. І сьогодні литовські та латвійські фермери орендують землю у власників зі Швеції, Німеччини, Фінляндії, Норвегії тощо", - розповів народний депутат.

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Українці повинні зрозуміти, що очікуватиме фермерів після відкриття ринку землі, зазначив Івченко.

"У нас через півтора року умовний Іванов бере фінансову позику 100 млн доларів у Садовської Аравії через офшори. Це дозволяється, він купує українську землю і що далі? Він віддає в заставу українську землю. Тобто бере 10 тисяч гектарів і заставляє якомусь принцу Сабрі за борг. І хто може забрати цю землю? Кредитор! Це велика проблема, яка з’явиться, коли зайдуть великі корпорації", - пояснює Вадим Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, політолог Андрій Золотарьов вважає, що ринок землі, який запускається з 1 липня, йде шляхом латифундизації. Це дуже негативно позначиться на українському фермері. Зараз, за його словами, народні депутати від фракції “Батьківщина” роблять все, щоб не допустити цього і зупинити знищення села внаслідок прийнятої “земельної реформи”.