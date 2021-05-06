Земельная реформа нужна, но не такая - Ивченко о катастрофических последствиях открытия рынка земли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Член аграрного комитета Верховной Рады, народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко считает, что земельная реформа нужна Украине, но предложенный украинской властью формат открытия рынка земля приведет к катастрофическим последствиям в сельском хозяйстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Прямой".
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"Батькивщина" за земельную реформу. Но есть большие проблемы: кому мы отрываем продажу земли? Спекулянтам! Будут ли люди с колоссальными доходами иметь доступ к земле? Будут. Будет ли рейдерство? Будет. Будут ли наши фермеры способны на участие в аукционах? Нет. Вопрос не в том, как назвали реформу, а в том, что внутри. А внутри то, что не защищает инвесторов, национального товаропроизводителя, аграрный сектор, украинское село, инфраструктуру", - уверен народный депутат.
Детали
Все указанные последствия являются большой проблемой для аграрной сферы, по мнению Вадима Ивченко, потому земельная реформа должна быть оценена Конституционным Судом Украины на предмет соответствия действующему законодательству и Конституции Украины.
Дополнение
Напомним, народный депутат Вадим Ивченко ранее пояснил, каким образом Украина может повторить с открытием рынка земли негативный опыт Латвии и Литвы.