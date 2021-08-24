"Зеля х..ло": банери з образами розвісили в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Кілька банерів з образливим змістом і натяками на Володимира Зеленського з'явилися в Одесі рано вранці в День Незалежності, передає УНН.
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Очевидці в соцмережах повідомляють, що в основному банери були розвішані під мостами.
До обіду банери були демонтовані. Особи підозрюваних на даний момент встановлює поліція.
У пресслужбі поліції в Одеській області повідомляють, що розпочато розслідування за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.