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17 березня, 19:38 • 109205 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151660 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 220432 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 176353 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 171708 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 187605 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 154724 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176622 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 222054 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Зеля х..ло": банери з образами розвісили в Одесі

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Кілька банерів з образливим змістом і натяками на Володимира Зеленського з'явилися в Одесі рано вранці в День Незалежності, передає УНН.

Деталі

Очевидці в соцмережах повідомляють, що в основному банери були розвішані під мостами.

До обіду банери були демонтовані. Особи підозрюваних на даний момент встановлює поліція.

У пресслужбі поліції в Одеській області повідомляють, що розпочато розслідування за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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