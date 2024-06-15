Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Мілеєм на Саміті миру, обговорив Формулу миру та двосторонню співпрацю
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм на Саміті миру у Швейцарії, де вони обговорили реалізацію Формулу миру та двосторонню співпрацю.
У межах Саміту миру у Швейцарії зустрівся з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм у межах Саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Лідери обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.
Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – Ред.)
У свою чергу Зеленський висловив вдячність Аргентині за нещодавнє приєднання до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.
Крім того, під час зустрічі було розглянуто питання двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі, а також перебіг виконання попередніх домовленостей.
Дякую за участь в інавгураційному Саміті миру. Цінуємо широку присутність країн Латинської Америки на Саміті. Впевнений, що історія запамʼятає цей наш довгий шлях до миру
Нагадаємо
Сьогодні відбулося перше пленарне засідання Глобального саміту миру в Швейцарії.
Саміт миру: завершилось перше пленарне засідання15.06.24, 21:25 • 132728 переглядiв