Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Мілеєм на Саміті миру, обговорив Формулу миру та двосторонню співпрацю

У межах Саміту миру у Швейцарії зустрівся з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм у межах Саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Лідери обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.

Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – Ред.)