В рамках Саммита мира в Швейцарии встретился с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Аргентины Хавьером Милеем в рамках Саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Лидеры обсудили дальнейшие шаги по имплементации отдельных пунктов Формулы мира.

Мы поддерживаем Украину. Мы считаем, что никто не имеет права нападать на другую страну. Сейчас мы имеем только одного агрессора - это россия, и государство, которое подверглось вторжению, - это Украина. Мы крепко поддерживаем Украину, что подчеркнули в нашем обращении (на Саммите мира. - Ред.) - заявил Хавьер Милей.

В свою очередь Зеленский выразил благодарность Аргентине за недавнее присоединение к Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Кроме того, во время встречи были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере торговли, а также ход выполнения предыдущих договоренностей.

Спасибо за участие в инаугурационном Саммите мира. Ценим широкое присутствие стран Латинской Америки на Саммите. Уверен, что история запомнит этот наш долгий путь к миру - сказал Владимир Зеленский.

Напомним

Сегодня состоялось первое пленарное заседание Глобального саммита мира в Швейцарии.

Саммит мира: завершилось первое пленарное заседание