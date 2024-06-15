Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем на Саммите мира в Швейцарии, где они обсудили реализацию Формулы мира и двустороннее сотрудничество.
В рамках Саммита мира в Швейцарии встретился с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Аргентины Хавьером Милеем в рамках Саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Лидеры обсудили дальнейшие шаги по имплементации отдельных пунктов Формулы мира.
Мы поддерживаем Украину. Мы считаем, что никто не имеет права нападать на другую страну. Сейчас мы имеем только одного агрессора - это россия, и государство, которое подверглось вторжению, - это Украина. Мы крепко поддерживаем Украину, что подчеркнули в нашем обращении (на Саммите мира. - Ред.)
В свою очередь Зеленский выразил благодарность Аргентине за недавнее присоединение к Международной коалиции по возвращению украинских детей.
Кроме того, во время встречи были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере торговли, а также ход выполнения предыдущих договоренностей.
Спасибо за участие в инаугурационном Саммите мира. Ценим широкое присутствие стран Латинской Америки на Саммите. Уверен, что история запомнит этот наш долгий путь к миру
Напомним
Сегодня состоялось первое пленарное заседание Глобального саммита мира в Швейцарии.
Саммит мира: завершилось первое пленарное заседание15 июня 2024, 18:25 • 65840 просмотров