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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

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13 июня 2024, 10:18  •  230124 просмотра
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Летняя школа и дополнительная авторская песня по желанию: организаторы рассказали об особенностях Нацотбора "Детского Евровидения"

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
14 июня 2024, 12:13  •  126117 просмотра

Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается

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Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист
14 июня 2024, 10:07  •  145007 просмотра

Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

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Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
14 июня 2024, 10:00  •  146476 просмотра

Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

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Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
14 июня 2024, 08:25  •  132357 просмотра

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

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В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу
14 июня 2024, 08:03  •  99066 просмотра

В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

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В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
14 июня 2024, 07:38  •  90736 просмотра

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

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Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск
14 июня 2024, 07:38  •  57353 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

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В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
13 июня 2024, 11:29  •  122402 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

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"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
13 июня 2024, 11:25  •  243277 просмотра

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

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Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт
13 июня 2024, 10:25  •  124440 просмотра

Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт

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Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

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В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  173945 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  192882 просмотра
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"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
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«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

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