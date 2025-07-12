Зеленський закликав пришвидшити запровадження санкцій проти росії на тлі чергового масштабного удару ворога

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі росіяни завдали удару по нашій державі, випустивши 26 ракет та 597 дронів. Він закликав партнерів якнайшвидше запровадити санкції, щоб зупинити терор ворога, пише УНН з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

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"Цієї ночі росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них – "шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", - повідомив Президент.

За словами глави держави, наразі відомо про двох загиблих у Чернівцях. Також відомо про близько 20 поранених.

"На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу", - написав Зеленський.

Він також додав, що темп повітряних ударів росіян вимагає швидких рішень щодо запровадження нового пакету санкцій.

"Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", - підсумував Зеленський.

Доповнення

Російські війська завдали удару по Чернівцях та області, пошкодивши адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 14 отримали поранення.