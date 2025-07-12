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Зеленский призвал ускорить введение санкций против России на фоне очередного масштабного удара врага

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Президент Зеленский призвал партнеров ускорить санкции против России после ночного удара 26 ракет и 597 дронов. Атака охватила регионы от Харьковщины до Буковины, что привело к гибели двух и ранению около 20 человек в Черновцах.

Зеленский призвал ускорить введение санкций против России на фоне очередного масштабного удара врага

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью россияне нанесли удар по нашему государству, выпустив 26 ракет и 597 дронов. Он призвал партнеров как можно быстрее ввести санкции, чтобы остановить террор врага, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Детали

"Этой ночью Россия била от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них – "шахеды". Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены. Спасибо нашим силам ПВО за результат", - сообщил Президент.

По словам главы государства, сейчас известно о двух погибших в Черновцах. Также известно о около 20 раненых.

"К сожалению, были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 20 раненых людей в результате обстрела получают всю необходимую помощь", - написал Зеленский.

Он также добавил, что темп воздушных ударов россиян требует быстрых решений по введению нового пакета санкций.

"Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским" производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни", - подытожил Зеленский.

Дополнение

Российские войска нанесли удар по Черновцам и области, повредив административные здания, жилые дома и автомобили. В результате атаки погибли два человека, 14 получили ранения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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