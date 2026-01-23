Зеленський: з президентом США обговорювалася зона вільної торгівлі з Україною, Трамп підтримує ідею
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Трамп підтримує ідею зони вільної торгівлі з Україною, що позитивно вплине на український бізнес. Раніше посланець Трампа Віткофф повідомляв про обговорення безмитної зони.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтримку президентом США Дональдом Трампом ідеї зони вільної торгівлі з Україною. Про це Глава держави сказав журналістам, пише УНН.
Обговорювалося це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивним рішенням. Подивимося потім деталі, безумовно. Але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає
Нагадаємо
Раніше посланець Трампа Стів Віткофф повідомив, що президент США порушував питання "про безмитну зону з України".