Зеленський: з президентом США обговорювалася зона вільної торгівлі з Україною, Трамп підтримує ідею

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтримку президентом США Дональдом Трампом ідеї зони вільної торгівлі з Україною. Про це Глава держави сказав журналістам, пише УНН.

Обговорювалося це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивним рішенням. Подивимося потім деталі, безумовно. Але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи обговорювалося під час зустрічі з президентом Трампом питання зони вільної торгівлі, і як оцінюється ця пропозиція.

Нагадаємо

Раніше посланець Трампа Стів Віткофф повідомив, що президент США порушував питання "про безмитну зону з України".