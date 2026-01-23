$43.170.01
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 18894 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 14614 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 15933 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 17122 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 21743 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 45327 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 57865 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 40481 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
22 січня, 14:44 • 33404 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський: з президентом США обговорювалася зона вільної торгівлі з Україною, Трамп підтримує ідею

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Трамп підтримує ідею зони вільної торгівлі з Україною, що позитивно вплине на український бізнес. Раніше посланець Трампа Віткофф повідомляв про обговорення безмитної зони.

Зеленський: з президентом США обговорювалася зона вільної торгівлі з Україною, Трамп підтримує ідею

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтримку президентом США Дональдом Трампом ідеї зони вільної торгівлі з Україною. Про це Глава держави сказав журналістам, пише УНН.

Обговорювалося це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивним рішенням. Подивимося потім деталі, безумовно. Але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає

- сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи обговорювалося під час зустрічі з президентом Трампом питання зони вільної торгівлі, і як оцінюється ця пропозиція.

Нагадаємо

Раніше посланець Трампа Стів Віткофф повідомив, що президент США порушував питання "про безмитну зону з України".

Юлія Шрамко

Вибори в США
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна