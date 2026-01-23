Зеленский: с президентом США обсуждалась зона свободной торговли с Украиной, Трамп поддерживает идею

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке президентом США Дональдом Трампом идеи зоны свободной торговли с Украиной. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.

Обсуждался этот вопрос. Президент Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет позитивным решением. Посмотрим потом детали, безусловно. Но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит - сказал Зеленский в ответ на вопрос, обсуждался ли во время встречи с президентом Трампом вопрос зоны свободной торговли, и как оценивается это предложение.

Напомним

Ранее посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что президент США поднимал вопрос "о беспошлинной зоне с Украиной".