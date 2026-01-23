Зеленский: с президентом США обсуждалась зона свободной торговли с Украиной, Трамп поддерживает идею
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Трамп поддерживает идею зоны свободной торговли с Украиной, что положительно повлияет на украинский бизнес. Ранее посланник Трампа Уиткофф сообщал об обсуждении беспошлинной зоны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке президентом США Дональдом Трампом идеи зоны свободной торговли с Украиной. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.
Обсуждался этот вопрос. Президент Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет позитивным решением. Посмотрим потом детали, безусловно. Но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит
Напомним
Ранее посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что президент США поднимал вопрос "о беспошлинной зоне с Украиной".