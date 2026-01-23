Зеленский: с президентом США обсуждалась зона свободной торговли с Украиной, Трамп поддерживает идею

$43.170.01
50.520.15
ukenru
08:25 • 6716 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 21336 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 15919 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 17230 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 18225 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 22234 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 45888 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 58178 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 40609 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 33483 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
86%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов23 января, 00:19 • 25919 просмотра
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo04:26 • 12820 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей04:36 • 13867 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ05:00 • 37183 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 25187 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 21337 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 38643 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 42550 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 53765 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 45010 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Давос
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 19704 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 36529 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 32289 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 58875 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 75136 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Зеленский: с президентом США обсуждалась зона свободной торговли с Украиной, Трамп поддерживает идею

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Трамп поддерживает идею зоны свободной торговли с Украиной, что положительно повлияет на украинский бизнес. Ранее посланник Трампа Уиткофф сообщал об обсуждении беспошлинной зоны.

Зеленский: с президентом США обсуждалась зона свободной торговли с Украиной, Трамп поддерживает идею

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке президентом США Дональдом Трампом идеи зоны свободной торговли с Украиной. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.

Обсуждался этот вопрос. Президент Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет позитивным решением. Посмотрим потом детали, безусловно. Но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит

- сказал Зеленский в ответ на вопрос, обсуждался ли во время встречи с президентом Трампом вопрос зоны свободной торговли, и как оценивается это предложение.

Напомним

Ранее посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что президент США поднимал вопрос "о беспошлинной зоне с Украиной".

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Выборы в США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина