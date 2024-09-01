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Зеленський: Україна працює над розширенням зони ураження російських об'єктів

Київ • УНН

 • 100346 перегляди

Президент заявив, що Україна прагне зробити більше військових об'єктів РФ доступними для ударів. Він подякував розробникам дронів та дипломатам, які переконують партнерів у важливості далекобійної зброї.

Україна працює на тим, щоб якомога більша кількість військових обʼєктів Росії стали доступними для ударів українською зброєю. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Держава-терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони", – зазначив Зеленський.

Він висловив вдячність усім в Україні, хто працює для розробки й виробництва дронів та на користь вітчизняної ракетної програми, а також усій зовнішньополітичній команді, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни.

Президент наголосив, що своїми дронами та ракетами Україна здатна виконати частину завдань, але реальний мир, реальне завершення розв'язаної Росією війни є комплексним завданням.

"І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, – потрібні й дієві інструменти", – підкреслив глава держави.

Ракетний обстріл Харкова: Зеленський показав наслідки01.09.24, 15:49 • 70860 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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