Зеленський: Україна працює над розширенням зони ураження російських об'єктів
Київ • УНН
Президент заявив, що Україна прагне зробити більше військових об'єктів РФ доступними для ударів. Він подякував розробникам дронів та дипломатам, які переконують партнерів у важливості далекобійної зброї.
Україна працює на тим, щоб якомога більша кількість військових обʼєктів Росії стали доступними для ударів українською зброєю. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
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"Держава-терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони", – зазначив Зеленський.
Він висловив вдячність усім в Україні, хто працює для розробки й виробництва дронів та на користь вітчизняної ракетної програми, а також усій зовнішньополітичній команді, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни.
Президент наголосив, що своїми дронами та ракетами Україна здатна виконати частину завдань, але реальний мир, реальне завершення розв'язаної Росією війни є комплексним завданням.
"І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, – потрібні й дієві інструменти", – підкреслив глава держави.
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