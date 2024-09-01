Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

Украина работает над тем, чтобы как можно большее количество военных объектов России стали доступными для ударов украинским оружием. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

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«Государство-террорист должно почувствовать, что такое война. Мы работаем, чтобы как можно больше российских военных объектов, российской логистики, критических объектов их военной экономики - чтобы все это оказалось в зоне доступа для нашего оружия. Сейчас это обеспечивают наши дроны», - отметил Зеленский.

Он выразил благодарность всем в Украине, кто работает для разработки и производства дронов и в пользу отечественной ракетной программы, а также всей внешнеполитической команде, которая убеждает партнеров, что дальнобойность является ключом для завершения этой войны.

Президент подчеркнул, что своими дронами и ракетами Украина способна выполнить часть задач, но реальный мир, реальное завершение развязанной Россией войны является комплексной задачей.

«И чтобы принудить Россию к миру, чтобы от лживой риторики о переговорах они перешли к шагам, чтобы завершить войну, чтобы очистить нашу землю от оккупации и оккупантов, - нужны и действенные инструменты», - подчеркнул глава государства.

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