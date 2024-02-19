Зеленський у Харкові відвідав поранених військових, які лікуються у госпіталі

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військовослужбовців, які лікуються у військово-медичному закладі в місті Харкові після поранень. Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише УНН.

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Начальник закладу розповів президенту про особливості надання екстреної медичної допомоги пораненим та організацію евакуаційних заходів.

Зокрема, він поінформував про роботу передових медичних груп, які перебувають за кілька кілометрів від лінії фронту й надають першу допомогу пораненим воїнам у спеціальних мобільних комплексах.

Зеленський оглянув реанімаційне відділення. Йому показали новітні ліжка для опікових хворих, розповіли про ефективне використання апаратів гострого діалізу.

Також президент поспілкувався з військовими, які відновлюються після поранень. Він поцікавився перебігом лікування, самопочуттям і планами захисників.

Глава держави подякував захисникам за стійкість, мужність і самовідданість, із якими вони боронили Україну. Президент вручив воїнам державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Дякую вам, хлопці, за все, що ви зробили й робите. Я вам дуже вдячний. Бажаю одужання й перемоги. Дякую за службу