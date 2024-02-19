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Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале

Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 16:24  •  4938 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в военном госпитале, поблагодарил защитников за мужество и вручил государственные награды медикам за спасение бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военнослужащих, которые лечатся в военно-медицинском учреждении в городе Харькове после ранений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет УНН.

Детали 

Начальник заведения рассказал президенту об особенностях оказания экстренной медицинской помощи раненым и организации эвакуационных мероприятий.

В частности, он проинформировал о работе передовых медицинских групп, которые находятся в нескольких километрах от линии фронта и оказывают первую помощь раненым воинам в специальных мобильных комплексах.

Зеленский осмотрел реанимационное отделение. Ему показали новейшие кровати для ожоговых больных, рассказали об эффективном использовании аппаратов острого диализа.

Также президент пообщался с военными, которые восстанавливаются после ранений. Он поинтересовался ходом лечения, самочувствием и планами защитников.

Глава государства поблагодарил защитников за стойкость, мужество и самоотверженность, с которыми они защищали Украину. Президент вручил воинам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III степени.

Спасибо вам, ребята, за все, что вы сделали и делаете. Я вам очень благодарен. Желаю выздоровления и победы. Спасибо за службу

- заявил Зеленский.

Владимир Зеленский также пообщался с медицинским персоналом учреждения, спросил о потребностях и обеспечении.

За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите Украины, он наградил врачей и других медицинских работников учреждения орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени.

Вы спасаете бойцов, вы - гордость нашего государства. Я желаю вам здоровья и победы - это самое главное сегодня

- подчеркнул президент

Напомним

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский также посетил позиции украинских военных, которые защищают страну на Купянском направлении. 

Владимир Омельченко

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kharkivХарьков
Зеленський у Харкові відвідав поранених військових, які лікуються у госпіталі
Zelenskyy visits wounded soldiers in hospital in Kharkiv
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Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в военном госпитале, поблагодарил защитников за мужество и вручил государственные награды медикам за спасение бойцов.

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