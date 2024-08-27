Зеленський розповів про зміни в узгодженні списків обміну полоненими
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про затвердження нового формату роботи з сім'ями військовополонених та узгодження списків. До процесу залучатимуться ГУР, СБУ, зовнішня розвідка та омбудсмен Лубінець.
Президент Володимир Зеленський розповів, що на ставці затвердив формат роботи з сім’ями військовополонених та питання узгодження списків. Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Зеленський каже, що на ставці затвердив відповідний формат роботи з сім’ями військовополонених.
Це робота з родинами та питання узгодження списків. Тепер не тільки ГУР, а й СБУ разом з Лубінцем ( Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець – ред.) та із зовнішньою розвідкою повинні узгоджувати ці списки
Він наголосив, що повернення з полону українських військових на 24 серпня – співпадіння.
Нагадаємо
24 серпня, відбувся вже 55-й обмін військовополоненими між росією та Україною, завдяки чому із російської неволі вдалося повернути вже 3520 українців.