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Зеленський розповів про зміни в узгодженні списків обміну полоненими

Зеленський розповів про зміни в узгодженні списків обміну полоненими

Київ • УНН

 • 23086 перегляди

Президент Зеленський повідомив про затвердження нового формату роботи з сім'ями військовополонених та узгодження списків. До процесу залучатимуться ГУР, СБУ, зовнішня розвідка та омбудсмен Лубінець.

Президент Володимир Зеленський розповів, що на ставці затвердив формат роботи з сім’ями військовополонених та питання узгодження списків. Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Зеленський каже, що на ставці затвердив відповідний формат роботи з сім’ями військовополонених.

Це робота з родинами та питання узгодження списків. Тепер не тільки ГУР, а й СБУ разом з Лубінцем ( Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець – ред.) та із зовнішньою розвідкою повинні узгоджувати ці списки

- каже Президент.

Він наголосив, що повернення з полону українських військових на 24 серпня – співпадіння.

Нагадаємо

24 серпня, відбувся вже 55-й обмін військовополоненими між росією та Україною, завдяки чому із російської неволі вдалося повернути вже 3520 українців.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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