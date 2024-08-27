Зеленский рассказал об изменениях в согласовании списков обмена пленными

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на ставке утвердил формат работы с семьями военнопленных и вопрос согласования списков. Об этом он рассказал во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Зеленский говорит, что на ставке утвердил соответствующий формат работы с семьями военнопленных.

Это работа с семьями и вопрос согласования списков. Теперь не только ГУР, но и СБУ вместе с Лубинцом (Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец - ред.) и с внешней разведкой должны согласовывать эти списки - говорит Президент.

Он отметил, что возвращение из плена украинских военных на 24 августа - совпадение.

Напомним,

24 августа, состоялся уже 55-й обмен военнопленными между Россией и Украиной, благодаря чему из российской неволи удалось вернуть уже 3520 украинцев.