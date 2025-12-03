Зеленський привітав та нагородив дефлімпійську збірну, яка на змаганнях у Токіо здобула 100 медалей і посіла перше місце

Президент Володимир Зеленський привітав та нагородив членів національної дефлімпійської збірної команди України, яка показала видатний результат на ХХV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо. Українські спортсмени завоювали 100 медалей, посівши перше загальнокомандне місце серед 81 країни світу. Про це глава держави повідомив у Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Глава держави особисто подякував команді за неймовірні вольові якості та наголосив на важливості цієї перемоги у контексті повномасштабної війни.

Сьогодні привітав і нагородив наших спортсменів і тренерів дефлімпійської збірної команди України, які на ХХV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо показали фантастичні результати й завоювали 100 медалей, посівши перше загальнокомандне місце серед 81 країни світу – повідомив Президент.

Зеленський підкреслив, що успіх дефлімпійців має не лише спортивне, але й глибоке національне значення.

Ми пишаємося вами й тим, як ви не лише показуєте світу наші вольові якості – ви нагадуєте всім про цю війну, про те, як Україна бореться за життя. За гідний мир – додав він.

Президент також висловив вдячність усьому персоналу, тренерам та лікарям збірної за важливий та сильний результат.

Довідково

Дефлімпійські ігри – це міжнародні спортивні змагання найвищого рівня для людей з порушеннями слуху, які проводяться під егідою Міжнародного комітету спорту глухих

