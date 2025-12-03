Зеленський привітав та нагородив дефлімпійську збірну, яка на змаганнях у Токіо здобула 100 медалей і посіла перше місце
Київ • УНН
Президент Зеленський привітав українську дефлімпійську збірну з історичною перемогою на Іграх у Токіо. Команда виборола 100 медалей, посівши перше загальнокомандне місце серед 81 країни.
Президент Володимир Зеленський привітав та нагородив членів національної дефлімпійської збірної команди України, яка показала видатний результат на ХХV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо. Українські спортсмени завоювали 100 медалей, посівши перше загальнокомандне місце серед 81 країни світу. Про це глава держави повідомив у Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Глава держави особисто подякував команді за неймовірні вольові якості та наголосив на важливості цієї перемоги у контексті повномасштабної війни.
Сьогодні привітав і нагородив наших спортсменів і тренерів дефлімпійської збірної команди України, які на ХХV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо показали фантастичні результати й завоювали 100 медалей, посівши перше загальнокомандне місце серед 81 країни світу
Зеленський підкреслив, що успіх дефлімпійців має не лише спортивне, але й глибоке національне значення.
Ми пишаємося вами й тим, як ви не лише показуєте світу наші вольові якості – ви нагадуєте всім про цю війну, про те, як Україна бореться за життя. За гідний мир
Президент також висловив вдячність усьому персоналу, тренерам та лікарям збірної за важливий та сильний результат.
Довідково
Дефлімпійські ігри – це міжнародні спортивні змагання найвищого рівня для людей з порушеннями слуху, які проводяться під егідою Міжнародного комітету спорту глухих
