Ексклюзив
16:02 • 5836 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 11886 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 16197 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 15088 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 20128 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 21104 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23443 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29095 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36753 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30432 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Зеленський привітав та нагородив дефлімпійську збірну, яка на змаганнях у Токіо здобула 100 медалей і посіла перше місце

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент Зеленський привітав українську дефлімпійську збірну з історичною перемогою на Іграх у Токіо. Команда виборола 100 медалей, посівши перше загальнокомандне місце серед 81 країни.

Зеленський привітав та нагородив дефлімпійську збірну, яка на змаганнях у Токіо здобула 100 медалей і посіла перше місце

Президент Володимир Зеленський привітав та нагородив членів національної дефлімпійської збірної команди України, яка показала видатний результат на ХХV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо. Українські спортсмени завоювали 100 медалей, посівши перше загальнокомандне місце серед 81 країни світу. Про це глава держави повідомив у Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Глава держави особисто подякував команді за неймовірні вольові якості та наголосив на важливості цієї перемоги у контексті повномасштабної війни.

Сьогодні привітав і нагородив наших спортсменів і тренерів дефлімпійської збірної команди України, які на ХХV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо показали фантастичні результати й завоювали 100 медалей, посівши перше загальнокомандне місце серед 81 країни світу 

– повідомив Президент.

Зеленський підкреслив, що успіх дефлімпійців має не лише спортивне, але й глибоке національне значення.

Ми пишаємося вами й тим, як ви не лише показуєте світу наші вольові якості – ви нагадуєте всім про цю війну, про те, як Україна бореться за життя. За гідний мир 

– додав він.

Президент також висловив вдячність усьому персоналу, тренерам та лікарям збірної за важливий та сильний результат.

Довідково

Дефлімпійські ігри – це міжнародні спортивні змагання найвищого рівня для людей з порушеннями слуху, які проводяться під егідою Міжнародного комітету спорту глухих

Українка Каріна Айрапетян виборола срібло на Чемпіонаті світу з паракарате у Каїрі03.12.25, 16:04 • 1656 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСпорт