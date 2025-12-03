Зеленский поздравил и наградил дефлимпийскую сборную, которая на соревнованиях в Токио завоевала 100 медалей и заняла первое место

Президент Владимир Зеленский поздравил и наградил членов национальной дефлимпийской сборной команды Украины, которая показала выдающийся результат на XXV летних Дефлимпийских играх в Токио. Украинские спортсмены завоевали 100 медалей, заняв первое общекомандное место среди 81 страны мира. Об этом глава государства сообщил в Телеграм-канале, пишет УНН.

Глава государства лично поблагодарил команду за невероятные волевые качества и подчеркнул важность этой победы в контексте полномасштабной войны.

Сегодня поздравил и наградил наших спортсменов и тренеров дефлимпийской сборной команды Украины, которые на XXV летних Дефлимпийских играх в Токио показали фантастические результаты и завоевали 100 медалей, заняв первое общекомандное место среди 81 страны мира – сообщил Президент.

Зеленский подчеркнул, что успех дефлимпийцев имеет не только спортивное, но и глубокое национальное значение.

Мы гордимся вами и тем, как вы не только показываете миру наши волевые качества – вы напоминаете всем об этой войне, о том, как Украина борется за жизнь. За достойный мир – добавил он.

Президент также выразил благодарность всему персоналу, тренерам и врачам сборной за важный и сильный результат.

Дефлимпийские игры – это международные спортивные соревнования высшего уровня для людей с нарушениями слуха, которые проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих

