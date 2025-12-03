$42.330.01
Эксклюзив
16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
публикации
Эксклюзивы
Зеленский поздравил и наградил дефлимпийскую сборную, которая на соревнованиях в Токио завоевала 100 медалей и заняла первое место

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Президент Зеленский поздравил украинскую дефлимпийскую сборную с исторической победой на Играх в Токио. Команда завоевала 100 медалей, заняв первое общекомандное место среди 81 страны.

Зеленский поздравил и наградил дефлимпийскую сборную, которая на соревнованиях в Токио завоевала 100 медалей и заняла первое место

Президент Владимир Зеленский поздравил и наградил членов национальной дефлимпийской сборной команды Украины, которая показала выдающийся результат на XXV летних Дефлимпийских играх в Токио. Украинские спортсмены завоевали 100 медалей, заняв первое общекомандное место среди 81 страны мира. Об этом глава государства сообщил в Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Глава государства лично поблагодарил команду за невероятные волевые качества и подчеркнул важность этой победы в контексте полномасштабной войны.

Сегодня поздравил и наградил наших спортсменов и тренеров дефлимпийской сборной команды Украины, которые на XXV летних Дефлимпийских играх в Токио показали фантастические результаты и завоевали 100 медалей, заняв первое общекомандное место среди 81 страны мира 

– сообщил Президент.

Зеленский подчеркнул, что успех дефлимпийцев имеет не только спортивное, но и глубокое национальное значение.

Мы гордимся вами и тем, как вы не только показываете миру наши волевые качества – вы напоминаете всем об этой войне, о том, как Украина борется за жизнь. За достойный мир 

– добавил он.

Президент также выразил благодарность всему персоналу, тренерам и врачам сборной за важный и сильный результат.

Справка

Дефлимпийские игры – это международные спортивные соревнования высшего уровня для людей с нарушениями слуха, которые проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих

Украинка Карина Айрапетян завоевала серебро на Чемпионате мира по паракарате в Каире03.12.25, 16:04 • 1654 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоСпорт