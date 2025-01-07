Зеленський провів першу розмову з новою Президенткою Швейцарії: що обговорили

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Київ • УНН

 • 22081 перегляди

Президент України провів телефонну розмову з Карін Келлер-Зуттер та привітав її з новою посадою. Обговорили підтримку України, Саміт миру та програму Food from Ukraine для Сирії.

"Провів телефонну розмову з новою Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер і привітав її зі вступом на посаду". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Під час бесіди український лідер висловив вдячність Швейцарії за тривалу підтримку України, яка охоплює як політичні, так і гуманітарні аспекти. Особливу увагу було приділено ролі Швейцарії в організації першого Саміту миру та її участі у заходах, спрямованих на досягнення справедливого та стійкого миру для України і Європи. 

Окрім цього, Зеленський підкреслив важливість внесків Швейцарії до програми Grain from Ukraine та запросив до участі у новій ініціативі Food from Ukraine. Ця програма спрямована на постачання української агропродукції до Сирії, що має на меті допомогти подолати продовольчу кризу в регіоні. Перші 500 тонн пшеничного борошна з України вже були відправлені до Сирії.

Лідери двох держав домовилися продовжити діалог під час особистої зустрічі, яка має відбутися найближчим часом.

До Сирії завтра доставлять 500 тонн українського борошна - Сибіга30.12.24, 12:38 • 48999 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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