Зеленський провів першу розмову з новою Президенткою Швейцарії: що обговорили

"Провів телефонну розмову з новою Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер і привітав її зі вступом на посаду". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Під час бесіди український лідер висловив вдячність Швейцарії за тривалу підтримку України, яка охоплює як політичні, так і гуманітарні аспекти. Особливу увагу було приділено ролі Швейцарії в організації першого Саміту миру та її участі у заходах, спрямованих на досягнення справедливого та стійкого миру для України і Європи.

Окрім цього, Зеленський підкреслив важливість внесків Швейцарії до програми Grain from Ukraine та запросив до участі у новій ініціативі Food from Ukraine. Ця програма спрямована на постачання української агропродукції до Сирії, що має на меті допомогти подолати продовольчу кризу в регіоні. Перші 500 тонн пшеничного борошна з України вже були відправлені до Сирії.

Лідери двох держав домовилися продовжити діалог під час особистої зустрічі, яка має відбутися найближчим часом.

До Сирії завтра доставлять 500 тонн українського борошна - Сибіга